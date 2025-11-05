Lötschberg-Basistunnel wird für Rettungsübung gesperrt

Der Lötschberg-Basistunnel wird am Samstag, 22. November, von 11 bis 17 Uhr für eine Rettungsübung gesperrt. Die BLS testet mit rund 1000 Beteiligten den Ernstfall eines Zugbrands im Tunnel.

Alle betroffenen Züge werden über die Bergstrecke umgeleitet. Bild: KEYSTONE

Laut Mitteilung vom Mittwoch üben Einsatzkräfte von BLS, SBB, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Care-Team und Zivilschutz die Evakuierung eines Intercity-Zugs, der wegen eines Brands im Bordbistro zum Halt kommt. Rund 450 Freiwillige spielen Reisende, die nach Frutigen gebracht und betreut werden.

Alle Züge fahren während der Sperrung über die Bergstrecke. Die Übung ist laut BLS Teil der Vorgaben der Kantone Bern und Wallis und Voraussetzung für die Betriebsbewilligung durch das Bundesamt für Verkehr. Eine vergleichbare Übung fand zuletzt im Mai 2013 statt. (sda)