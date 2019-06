Schweiz

SBB

Hitze verbiegt Geleise: Bahnverkehr bei Bern weiter gestört



Wegen der grossen Hitze hat es am Donnerstagnachmittag zwischen Bern und Bern Wankdorf einen Gleisschaden in Form einer Gleisverwerfung gegeben. Eines der vier Gleise konnte deshalb nicht befahren werden. Der Verkehr bleibt auch am Freitagmorgen bis voraussichtlich 8 Uhr beeinträchtigt. Konkret heisst das:

Die Züge IR 16 fallen zwischen Bern und Olten aus. Reisende von Bern nach Olten reisen via IC 61 / EC.

Die Züge RE Bern - Biel/Bienne fallen zwischen Bern und Zollikofen aus. Reisende von Bern nach Zollikofen reisen via S3 / RBS S8.

Die S-Bahnzüge S 4 fallen zwischen Bern und Schönbühl SBB aus. Reisende von Bern nach Schönbühl SBB reisen via RBS S8.

Die S-Bahnzüge S 31 fallen aus.

Die S-Bahnzüge S 44 fallen zwischen Bern und Burgdorf aus. Reisende von Bern nach Burgdorf reisen via RBS S8 / S4.

Viele Pendler und andere Reisende mussten bereits am Donnerstag zahlreiche Umwege und Wartezeiten in Kauf nehmen. Zusätzlich waren aufgrund einer Stellwerkstörung im Raum Hindelbank die Strecken Bern-Burgdorf und die Bahn-2000-Strecke Bern-Olten derzeit nicht befahrbar, wie SBB-Mediensprecher Jürg Grob am frühen Abend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Zur Feier des Hitzetages führen die @sbbnews die Strecke Zürich-Bern via Biel (!). Klimaanlage am A****. 40 Grad. Immerhin sehe ich den Jura mal aus anderer Perspektive. Das kommt davon, wenn man das @watson_news - Büro mal frühzeitig verlässt. #aareschwumm #wutbürgertweet pic.twitter.com/534sPki6ee — Adrian Müller (@mueller_adrian) June 27, 2019

Planänderung. IC Zürich-Bern in Biel gestrandet. Ich steig dann mal aus und gehe in den Bielersee statt in die Aare. @watson_news pic.twitter.com/bAyskdAO0m — Adrian Müller (@mueller_adrian) June 27, 2019

Auch zwischen Genf und La Plaine GE kam es durch einen Gleisschaden aufgrund der Hitze zu Verspätungen und Ausfällen im Zugverkehr. Betroffen waren auch Fernverkehrszüge wie der TGV und der ICE. Die Störung konnte aber laut dem Railinformationsdienst in der Nacht auf Freitag behoben werden.

Und schliesslich war der Bahnverkehr zwischen Zell LU und Willisau LU ebenfalls wegen eines Gleisschadens unterbrochen. Die S-Bahnzüge wurden durch Ersatzbusse ersetzt. (sda/cma/mlu)

