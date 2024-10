Technische Störung am Bahnhof Bülach ZH – Zugausfälle und Verspätungen

Mehr «Schweiz»

Am Bahnhof Bülach ist es am Montagabend zu einer technischen Störung an der Bahnanlage gekommen. Dadurch ist mit Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen zu rechnen. Betroffen sind die Linien IC, RE48, S3, S9, S36 und S41.

Lautsprecherdurchsagen zufolge sollen Ersatzbusse organisiert werden – es ist jedoch noch nicht klar, wann mit diesen zu rechnen ist.

bild: zvg

Die Störung ist zunächst bis 19 Uhr angesetzt.

Update folgt ...

(hkl)