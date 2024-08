Die Bahnstrecke zwischen Zürich und Bern ist teilweise unterbrochen

Betroffen war der Abschnitt zwischen Aarau und Lenzburg AG aufgrund einer technischen Störung an der Bahnanlage. Die Störung dürfte bis etwa 9 Uhr dauern.

Der Bahnverkehr auf der Hauptlinie zwischen Zürich und Bern war am Donnerstagmorgen eingeschränkt.

User melden: Streaminganbieter Spotify ist down

Ukraine greift russische Grenzregion Kursk an – Putin spricht von «schwerer Provokation»

Ein Brite trauert um den Rhonegletscher – so steht’s wirklich um die Schweizer Eiswalzen

Motorradfahrer stirbt in der Waadt bei Kollision mit Lastwagen

Ein 51-jähriger deutscher Motorradfahrer ist am Montag in der Nähe von Avenches VD bei einer Kollision mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Die 39-jährige Beifahrerin des Getöteten, ebenfalls eine Deutsche, wurde schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Waadt am Dienstag mitteilte.