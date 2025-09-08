Bahnverkehr an Zürcher Goldküste unterbrochen

Der Bahnverkehr zwischen Zürich Stadelhofen und Meilen ist unterbrochen. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE
08.09.2025, 16:1208.09.2025, 16:20
Der Bahnverkehr an der Zürcher Goldküste auf der Strecke Zürich Stadelhofen bis Meilen ist unterbrochen.
Grund für den Unterbruch ist laut der SBB ein Personenunfall.
Es ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Die Einschränkung geht voraussichtlich bis 17:30 Uhr.
Betroffen sind die Linien S6, S7, S16 und S20. Laut der SBB werden Ersatzbusse organisert.
Reisenden Richtung Rapperswil SG wird empfohlen, via Wetzikon ZH zu reisen. (nib)
+++ Update folgt +++
