SBB: Bahnverkehr an Zürcher Goldküste unterbrochen

Ein SBB Zug schlaengelt sich aus dem Bahnhof, aufgenommen am Dienstag, 13. September 2016 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Der Bahnverkehr zwischen Zürich Stadelhofen und Meilen ist unterbrochen. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Bahnverkehr an Zürcher Goldküste unterbrochen

08.09.2025, 16:1208.09.2025, 16:20
Mehr «Schweiz»

Der Bahnverkehr an der Zürcher Goldküste auf der Strecke Zürich Stadelhofen bis Meilen ist unterbrochen.
Grund für den Unterbruch ist laut der SBB ein Personenunfall. ​

Es ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Die Einschränkung geht voraussichtlich bis 17:30 Uhr.

Betroffen sind die Linien S6, S7, S16 und S20. Laut der SBB werden Ersatzbusse organisert.
Reisenden Richtung Rapperswil SG wird empfohlen, via Wetzikon ZH zu reisen. (nib)

+++ Update folgt +++

