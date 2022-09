Bahnstrecke zwischen Zürich und Luzern unterbrochen

Harziger Start in den Donnerstagmorgen für Bahnpendlerinnen und Pendler: Die Strecke Zürich-Luzern ist zwischen Zug und Cham unterbrochen. Grund ist eine Betriebsstörung, wie die SBB mitteilten.

Für Reisen zwischen Luzern und Zürich wird der Weg über Olten empfohlen. Bild: KEYSTONE

Sämtliche Züge fallen aus, es würden Bahnersatzbusse organisiert. Für die Zugreise von Zürich nach Luzern oder umgekehrt wird der Weg über Olten empfohlen. Via Arth-Goldau ausweichen sollte, wer aus dem Grossraum Zug nach Luzern gelangen will, oder in die umgekehrte Richtung fährt. Die Dauer der Störung ist unbestimmt. (sda)