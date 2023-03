Juli 2020: Maskenpflicht und wenige Pendler gab es damals in der Schweiz. Bild: keystone

SBB-Passagiere fahren wieder so viel Zug wie 2019

Der öffentliche Verkehr litt massiv unter der Coronapandemie, die Zahlen sanken zwischenzeitlich in den Keller. In den letzten Monaten zeichnete sich nun eine Trendwende ab: Im Februar hat erstmals ein Monat wieder die Personenkilometer-Werte des Vergleichsmonats im letzten Vor-Corona-Jahr erreicht.

Mehr «Schweiz»

Seit die Schweiz im März 2020 mit Corona-Massnahmen erstmals unsere Leben einschränkte, gab es keinen Monat mehr, in welchem die SBB mit monatlichen Personenkilometern an die Werte der Vergleichsmonate von 2019 herankam.

In den letzten Monaten wurde dies jeweils nur knapp verfehlt, aber nie wurden die Zahlen von 2019 erreicht. Wie neuste Daten der SBB zeigen, wurde im Februar 2023 jetzt der Wert von 2019 nicht nur eingestellt, sondern mit 1466,8 Millionen Personenkilometern gar um 500'000 übertroffen. Gegenüber Februar 2022 – am 17. Februar 2022 wurden die Corona-Massnahmen in der Schweiz komplett aufgehoben – wurde die Nachfrage um 35,2 Prozent gesteigert.

Dunkelviolett: Vor-Corona-Zeit.

Der Wert vom Februar 2020, dem letzten Monat vor den ersten Corona-Massnahmen in der Schweiz, wurde allerdings noch nicht wieder erreicht. Damals registrierten die SBB 1534,2 Millionen Personenkilometern, also rund 4,6 Prozent als im Febuar 2023.