SBB erzielen 2023 «einen schönen Gewinn»

Im Geschäftsjahr 2023 haben die SBB «einen schönen Gewinn» erzielt und konnten die Schulden stabilisieren. Ausserdem sollen ab Ostern wieder mehr Personenzüge durch Gotthard-Basistunnel fahren, sagte SBB-Chef Vincent Ducrot am Dienstag in einem Interview.

Stefan Hungenberg leitet Starbucks in der Schweiz und in Österreich. Er will das Filialnetz erweitern, sieht in hohen Mindestlöhnen kein Problem und verrät, welches Konzept er als Nächstes in der Schweiz einführen will.

Stefan Hungenberg macht so viele Menschen wach wie kaum jemand: Er ist Chef von 57 Starbucks-Filialen in der Schweiz. Dabei soll es nicht bleiben, verrät er im Gespräch im neu renovierten Kaffeehaus am Zürcher Bahnhofplatz.