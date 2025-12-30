meist klar-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Schaffhausen

Brand in Beringen SH führt zu starkem Rauch

Brand in Beringen SH führt zu starkem Rauch

30.12.2025, 21:0330.12.2025, 21:03
brand in beringen
Bild: sc/alertswiss

In Beringen im Kanton Schaffhausen ist am Dienstagabend eine Entsorgungsanlage in einer Halle in Brand geraten. Es bildete sich starker Rauch.

Angaben zu Einzelheiten konnte die Schaffhauser Polizei kurz vor 20.00 Uhr noch keine machen. Die Feuerwehr stehe im Einsatz, die Arbeiten seien noch im Gange, teilte sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Wegen des Rauches forderten die Behörden die Bevölkerung via die Warn-App Alertswiss auf. Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Man solle sich nicht ins betroffene Gebiet begeben, rieten sie zudem. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zuger Strohfirma klagt gegen Litauen – so tricksen Oligarchen beim Umgehen von Sanktionen
Ein Geschäftsmann nutzt eine Zuger Firma, um Litauen vor ein internationales Schiedsgericht zu bringen. CH-Media-Recherchen zeigen: Der Fall hängt eng mit einem sanktionierten Konzern zusammen und steht emblematisch für die jüngsten Anstrengungen von Oligarchen, die Sanktionen zu untergraben.
Hasenberg AG gegen die Republik Litauen: So lautet der Titel eines Falls, der vor einem internationalen Schiedsgericht in Den Haag verhandelt wird. Ein Blick ins Handelsregister verrät: Hasenberg ist eine Firma mit Sitz in Zug, die 2020 zum Zweck des «Betreibens von Beteiligungsgesellschaften» gegründet wurde.
Zur Story