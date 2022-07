Die Zürcher Kantonsräte sind überzeugt, dass «die Situation an Zürcher Schulen nicht besser ist als im Aargau», wie sie in ihrem Vorstoss schreiben. Zahlreiche Indizien wie etwa mündliche Berichte würden darauf hinweisen. Die Partei fürchtet, dass gegenüber rechten Meinungsäusserungen an Mittelschulen «wenig Toleranz herrscht».

Dieser Untersuchung sollen sich die Zürcher Mittelschulen und Berufsschulen anschliessen, findet nun die Zürcher SVP. Drei Kantonsräte reichten ein entsprechendes Postulat ein, das am Donnerstag publiziert wurde. Damit der Anschluss an die Aargauer Studie noch rechtzeitig gelingt, soll der Vorstoss für dringlich erklärt werden.

Der Aargauer Bildungsdirektor Alex Hürzeler (SVP) nahm den Ball nach einem FDP-Vorstoss aus dem Parlament auf und gab eine Untersuchung in Auftrag. Das Meinungsforschungsinstitut Sotomo soll nun mit einer Online-Befragung herausfinden, ob die politische Neutralität an den Schulen eingehalten wird. Äussern können sich alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen.

Die Zürcher SVP ist angetan von der geplanten Aargauer Untersuchung zum mutmasslichen «Linksdrall» an Kantonsschulen: Sie fordert in einem Vorstoss, auch die Zürcher Mittelschulen unter die Lupe zu nehmen.

SVP will mutmasslichen «Linksdrall» an Schulen untersuchen lassen

Obergericht Solothurn nach tödlichem Messerstich: «Es war Notwehr»

Die Frau, die im Dezember 2018 in Derendingen SO ihren Lebenspartner mit einem Messerstich getötet hat, handelte laut Obergericht Solothurn in Notwehr. Am Mittwoch sprach das Gericht die Frau deshalb frei vom Vorwurf der eventualvorsätzlichen Tötung.

Für die Untersuchungshaft von zwei Monaten und den damit verbundenen Erwerbsausfall sprach das Gericht der 60-Jährigen eine Entschädigung von insgesamt rund 12'600 Franken zu. Die Zivilforderungen der Opferangehörigen wies es ab. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann ans Bundesgericht weitergezogen werden.