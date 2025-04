Schweizer Student bricht Geschwindigkeitsrekord mit Drohne

Samuele Gobbi, Masterstudent an der Hochschule für Technik und Architektur in Freiburg, hat einen neuen Geschwindigkeitsrekord mit einer Quadrocopter-Drohne aufgestellt. Mit einem Tempo von 557,64 km/h wurden Gobbi mit sein Fluggerät ins Guinness Buch der Rekorde eingetragen.

Schweiz, Heimat der Geldwäscherei: Undercover-Recherche deckt Missstände auf

Eine verdeckte Recherche von «Reflekt» zeigt, wie Anwälte in der Schweiz potenzielle Schmiergeldsummen aus korrupten Regime bereitwillig waschen würden.

Man nehme einen Regierungsbeamten aus einem rohstoffreichen Land in Ostafrika und 80 Millionen US-Dollar. Zu seinem Vermögen kommt er durch die Vergabe von Minenlizenzen. Das Korruptionsgeld will er in der Schweiz in Sicherheit bringen und dort investieren. Dafür braucht es einen Mittelmann. Man nehme einen «Herr Schmidt». Doch welcher Schweizer Berater würde sich auf Gespräche einlassen, geschweige denn einem Deal zustimmen?