Axenstrasse öffnet nach Sicherheitssprengung am Samstagmorgen

Gesperrt wurde Ende September der südliche Teil zwischen Sisikon UR und Flüelen. Der Durchgangsverkehr auf der Nord-Süd-Achse wurde auf die Autobahn A2 via Luzern und Seelisbergtunnel umgeleitet. (sda)

Die Axenstrasse verbindet am östlichen Ufer des Urner Sees Brunnen SZ mit Flüelen UR und gehört als Zubringer der Gotthardautobahn zum Nationalstrassennetz. Am letzten Freitag war aus Sicherheitsgründen oberhalb der Galerie Axenfluh, die zwischen Flüelen und der Tellskapelle liegt, ein 1500 Tonnen Fels weggesprengt worden. Messgeräte hatten zuvor Gesteinsbewegungen festgestellt.

Für Velofahrer und Fussgänger bleibt die Strasse vorläufig geschlossen. Das Astra begründet dies damit, dass der Weg für den Langsamverkehr ausserhalb der Galerie Axenfluh verlaufe. Dort stünden noch weitere Räumungsarbeiten an.

Die seit dem 29. September gesperrte Axenstrasse wird am Samstag um 5 Uhr wieder auf der ganzen Strecke befahrbar sein. Die Räumungsarbeiten nach der Sicherheitssprengung vom 4. Oktober bei der Axenfluh könnten planmässig abgeschlossen werden, teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) am Freitag mit.

Die seit dem 29. September gesperrte Axenstrasse wird am Samstag um 5 Uhr wieder auf der ganzen Strecke befahrbar sein.

