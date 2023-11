SBB vereinfachen Reisen in Skiorte – Zürcher Langläufer dürfen Jubeln

In der Region Einsiedeln gibt es beliebte Loipen. Bild: EYZ

Die SBB wollen mit dem neuen Fahrplan touristische Destinationen wie Graubünden oder das Wallis besser anschliessen. Neu gibt es am Wochenende unter anderem zusätzliche Direktverbindungen von Genf via Zürich nach Chur und umgekehrt.

Ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember fahren damit am Wochenende vier über den ganzen Tag verteilte Direktverbindungen zwischen Genf und Chur, wie die SBB am Montag mitteilten. Auf den letzten Fahrplanwechsel vor einem Jahr hin hatte das Bahnunternehmen zwei solche direkte Züge eingeführt.

Von Weihnachten bis Ostern, an Auffahrt, Pfingsten sowie von Juni bis Oktober verbindet laut Communiqué zudem neu am Samstagmorgen ein Direktzug Zürich mit Brig. Der Zug hält auch in Frutigen im Berner Oberland. Am Sonntagnachmittag fährt auf der selben Strecke ein Direktzug in der Gegenrichtung.

Langläuferinnen kriegen eigene Verbindung

Neben zahlreichen anderen Neuerungen führen die SBB in diesem Winter eine Verbindung für Langläuferinnen und Langläufer ein. Sie verkehrt direkt von Zürich nach Einsiedeln SZ, ohne Umsteigen in Wädenswil.

Die Langlauf-Verbindung fährt vom 13. Januar bis am 3. März 2024 jeweils an den Wochenenden, wie aus den Angaben zum neuen Fahrplan hervorgeht. Die Direktzüge fahren um 8.27 und 9.40 Uhr nach Einsiedeln und am Nachmittag um 15.32 und 16.38 zurück nach Zürich. Der Hinweg dauert neu 52 Minuten bzw. 44 Minuten (spätere Verbindung).

Langlaufen hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Trendsportart entwickelt. Einsiedeln mit seinem «Schwedentritt» und weiteren Loipen ist dabei eine der nächstgelegenen grösseren Destinationen für Langläuferinnen und Langläufer aus dem Kanton Zürich. (sda/jaw)