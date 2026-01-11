freundlich
Sessellift in Gstaad nach Stillstand mit Notantrieb evakuiert

Sesselbahn der Wasserngratbahn in Gstaad nach Stillstand evakuiert

Am Wasserngrat-Sessellift in Gstaad steckte ein Lift über eine Stunde lang fest. Wegen eines Getriebeschadens wurden Passagiere per Notantrieb evakuiert.
11.01.2026, 11:5311.01.2026, 13:50

Wegen eines technischen Defekts ist die Sesselbahn der Wasserngratbahn in Gstaad BE am Sonntagvormittag während rund einer Stunde und 45 Minuten stillgestanden. Verletzt wurde bei dem Unterbruch niemand, wie es bei der Geschäftsleitung der Sesselbahn auf Anfrage hiess.

Wasserngrat bei Gstaad.
Wasserngrat bei Gstaad.bild: YOSHIKO KUSANO

Alle Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Unterbruchs auf der Sesselbahn befanden, seien mittels Notantrieb evakuiert worden, teilte Ivo Paroni, Geschäftsführer der Sesselbahn Wasserngrat, am Sonntag auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Blick.ch hatte zuerst darüber berichtet.

Wodurch genau der technische Schaden an der Bahn entstand und wie viele Passagiere zum Zeitpunkt des Stillstands auf der Sesselbahn waren, war am frühen Sonntagnachmittag noch unklar. Unterdessen fahre die 4er-Sesselbahn wieder ganz normal, hiess es auf Anfrage weiter. (sda)

