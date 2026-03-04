sonnig12°
Autokennzeichen «SO 1» erzielt Rekord bei Versteigerung

04.03.2026, 17:3104.03.2026, 17:31
Ein Mitarbeiter der Motorfahrzeugkontrolle des Kantons Solothurn zeigt das Nummernschild SO 1, welches in einer Auktion zur Versteigerung ausgeschrieben ist, am Freitag, 5. Dezember 2025 in Bellach be ...
«SO 1»: Für viel Geld hätte es deins sein können.Bild: keystone

Am Mittwoch ist in Solothurn das Nummernschild «SO 1» versteigert worden. Für eine Rekordsumme von 390'000 Franken ging das Kennzeichen weg. Der neue Besitzer gab sich auf der Auktionsplattform des Kantons als «edelstark» aus.

«So 1» war im Dezember vergangenen Jahres bereits versteigert worden. Weil jedoch «ungewöhnliche» Gebote für über eine Million Franken eingegangen waren, wurde die Auktion wegen «unseriöser Gebote» zurückgenommen und Ende Februar neu aufgesetzt.

Neu mussten Bieter sich diesmal mit gültigen Ausweisdaten registrieren, damit solche «unseriösen Gebote» verhindert werden konnten.

Mit der Versteigerung von «SO 1» hat der Kanton nicht nur einen schönen Batzen eingefahren, sondern ach einen nationalen Rekord gebrochen. Dieser lag nämlich bei 299'000 Franken, die im Jahr 2024 für das Kennzeichen ZH 24 hingeblättert wurden.

Das waren die teuersten bislang:

Autonummer SO 1 knackt Rekord: Das sind die teuersten Nummern der Schweiz

(cpf)

2 Kommentare
