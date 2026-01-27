wechselnd bewölkt-2°
Flugzeugabsturz in Grenchen SO durch Notfallschirm verursacht

27.01.2026, 11:2427.01.2026, 11:24

Ein Notfallschirm, der sich ungewollt geöffnet hat, ist der Grund für den Absturz eines Flugzeugs im Februar 2024 in Grenchen SO. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Schlussbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) hervor. Beim Unfall kam der Pilot ums Leben.

An Bord des einmotorigen Turbopropflugzeugs, das am 18. Februar 2024 vom Flugplatz Grenchen startete, waren elf Fallschirmspringer. Diese verliessen auf einer Höhe von 3700 Metern über dem Boden das Flugzeug zum Sprung.

Polizeirapport
Elf Fallschirmspringer konnten sich vor Absturz aus Flugzeug retten – Pilot stirbt

Bei einem der letzten Fallschirmspringer öffnete sich allerdings ungewollt ein Notfallschirm, der den Springer schlagartig aus dem Flugzeug riss. Er wurde den Angaben zufolge gegen das Höhenleitwerk des Flugzeuges geschleudert, das daraufhin vollständig vom Flugzeug abgetrennt wurde. Dadurch wurde das Flugzeug unkontrollierbar und ging in einen steilen Sinkflug über. Der letzte noch im Flugzeug verbliebene Fallschirmspringer sprang nun ab.

Rund 90 Sekunden nach dem Zusammenprall des Fallschirmspringers mit dem Höhenleitwerk schlug das Flugzeug am Boden auf, wie es im Bericht weiter hiess. Der Pilot, der selbst keinen Rettungsfallschirm trug, wurde dabei tödlich verletzt. Der Fallschirmspringer, der mit dem Höhenleitwerk kollidiert war, landete leicht verletzt am Notschirm. (sda)

