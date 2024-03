Der Pilot verstarb noch auf der Unfallstelle. Bild: keystone

Bericht enthüllt: Fallschirm verursachte Flugzeugabsturz in Grenchen SO

In Grenchen (SO) ist am 18. Februar ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Pilot verstarb noch auf der Unfallstelle. Nun enthüllt ein Vorbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST): Grund für den Absturz ist wahrscheinlich ein Fallschirm, der sich ungewollt geöffnet hat.

Der Pilot befand sich zum Zeitpunkt des Flugunfalls alleine an Bord, nachdem zuvor elf Personen mit dem Fallschirm abgesprungen waren, wie bereits kurz nach dem Absturz bekannt gegeben wurde.

Bei einem der Fallschirmspringer sei es «zu einer ungewollten Öffnung des Reserveschirms» gekommen, als er noch an Bord war, schreibt die SUST nun in ihrem Vorbericht. Der Fallschirmspringer sei in der Folge mit dem Höhenleitwerk kollidiert, wodurch dieses vollständig vom Flugzeug abgerissen worden sei.

Danach sei das Flugzeug abgestürzt. Der Pilot selber trug keinen Rettungsfallschirm. Ein Fallschirmspringer wurde leicht verletzt. Das Flugzeug wurde zerstört. (sda)