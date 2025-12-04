Der Preis für SO 1 liegt bereits bei über 300'000 Franken – Rekord! Bild: Motorfahrzeugkontrolle Solothurn

Autonummer SO 1 knackt Rekord: Das sind die teuersten Nummern der Schweiz

Der Kanton Solothurn versteigert das Kontrollschild SO 1. Zwar dauert die Auktion noch bis zum 17. Dezember, der Schweizer Rekord wurde aber bereits jetzt geknackt. So teuer waren die bisher zehn beliebtesten Autonummern der Schweiz.

Der Kanton Solothurn versteigert das Autokennzeichen SO 1: Bereits nach wenigen Stunden sind über 40 Angebote eingegangen – und der Preis schon auf über 300'000 Franken geklettert.

Damit wurde der Preis für das teuerste je versteigerte Autokennzeichen in der Schweiz bereits geknackt. Diesen Rekord hielt bisher ZH 24, welches 2024 für 299'000 Franken versteigert wurde.

Die Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder IGSK listet die teuersten Autonummern der Schweiz auf. Wenn die Auktion für SO 1 (läuft bis 17. Dezember) durch ist, wird ZH 24 offiziell als teuerste je versteigerte Nummer abgelöst.



Das sind die teuersten Autoschilder der Schweiz

ZH 24: 299'000 Franken (2024) ZG 10: 233'000 Franken (2018) ZH 100: 226'000 Franken (2022) ZH 50: 202'000 Franken (2023) ZH 888: 194'000 Franken (2022) SG 4: 179'600 Franken (2022) ZH 911: 173'600 Franken (2022) VS 1: 160'100 Franken (2017) ZH 987: 152'400 Franken (2018) BE 5: 151'000 Franken (2018)

(ome/sel/sda)