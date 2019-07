Kurzschluss im AKW Gösgen – Stromproduktion ist unterbrochen

Tour-Etappe wird wegen Hagel vorzeitig abgebrochen – Bernal neuer Leader

Chaos in der zweiten Alpen-Etappe der Tour de France: Wegen eines heftigen Gewitters in der Region um den Zielort Tignes musste das 19. Teilstück abgebrochen werden. Einen Tagessieger gab es nicht, doch der am Col de l'Iseran ausgerissene Egan Bernal übernahm Gelb.

In der 19. Etappe der 106. Tour de France, die auf dem Papier über 126,5 km von Saint-Jean-de-Maurienne nach Tignes hätte führen sollen, ereignete sich Unglaubliches. Wegen eines heftigen Regen- und Hagel-Gewitters in der Region der Savoyer Skistation, das auch Schlamm-Lawinen nach sich zog, wodurch die Strasse nicht mehr befahrbar war, musste die Alpen-Etappe aus Sicherheitsgründen vorzeitig gestoppt werden.

Die Favoriten befanden sich zum Zeitpunkt des Abbruchs in der Abfahrt vom Col de …