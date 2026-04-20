Der Zürcher Regierungspräsident 2025/2026, Martin Neukom. Bild: KEYSTONE

1, 2 oder 3? Regierungsrat Martin Neukom braucht deine Hilfe

Für die Ahnengalerie des Kantons Zürich braucht Martin Neukom ein Porträt. Drei stehen zur Auswahl, keines gefällt ihm. Stimme nun ab und hilf dem Zürcher Regierungsrat, das richtige Gemälde auszusuchen.

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Wer kennt's nicht? Der Maler, den man für sein Ölgemälde-Porträt engagiert hat, kriegt die Vision, die man im Kopf hat nicht auf die Leinwand. Martin Neukom, amtierender Zürcher Regierungspräsident für die Grüne Partei, war mit allen drei Entwürfen seines Abbildes unzufrieden.

Maler Hans Witschi liess in jedes der Bilder eine unterschiedliche künstlerische Ausrichtung einfliessen, Neukom erkannte sich in keiner wieder. Der Regierungsrat will weniger «Hilflosigkeit und Verzweiflung» und mehr «jung, modern, frisch».

Nun, liebe Userin, lieber User, bist du an der Reihe. Damit Martin Neukom nicht schon wieder Modell sitzen muss, hilf ihm, der Regierung, dem Kanton Zürich: Welches der drei Bilder ist am ehesten jung, modern, frisch?

Die drei Porträts – welches soll er nehmen? Bild: screenshot: telezüri

Welches Martin-Neukom-Portrait ist am ehesten «jung, modern, frisch»? links mitte rechts Keines, neuer Versuch – mit anderer Pose oder anderem Künstler. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 185 Personen teilgenommen