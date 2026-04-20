sonnig12°
DE | FR
burger
Schweiz
Spass

Zürcher Regierungspräsident Neukom braucht Hilfe mit seinem Portrait

Regierungsrat Martin Neukom zeigt eine Karte mit Eignungsgebieten fuer Windenergie, anlaesslich einer Medienkonferenz zu Eignungsgebiete fuer Wind- und Wasserkraft im Kanton Zuerich, am Dienstag, 2. J ...
Der Zürcher Regierungspräsident 2025/2026, Martin Neukom.Bild: KEYSTONE

1, 2 oder 3? Regierungsrat Martin Neukom braucht deine Hilfe

Für die Ahnengalerie des Kantons Zürich braucht Martin Neukom ein Porträt. Drei stehen zur Auswahl, keines gefällt ihm. Stimme nun ab und hilf dem Zürcher Regierungsrat, das richtige Gemälde auszusuchen.
20.04.2026, 11:1820.04.2026, 11:18

Wer kennt's nicht? Der Maler, den man für sein Ölgemälde-Porträt engagiert hat, kriegt die Vision, die man im Kopf hat nicht auf die Leinwand. Martin Neukom, amtierender Zürcher Regierungspräsident für die Grüne Partei, war mit allen drei Entwürfen seines Abbildes unzufrieden.

Maler Hans Witschi liess in jedes der Bilder eine unterschiedliche künstlerische Ausrichtung einfliessen, Neukom erkannte sich in keiner wieder. Der Regierungsrat will weniger «Hilflosigkeit und Verzweiflung» und mehr «jung, modern, frisch».

Nun, liebe Userin, lieber User, bist du an der Reihe. Damit Martin Neukom nicht schon wieder Modell sitzen muss, hilf ihm, der Regierung, dem Kanton Zürich: Welches der drei Bilder ist am ehesten jung, modern, frisch?

Zürcher Regierungsrat Martin Neukom porträtiert von Künstler Hans Witschi
Die drei Porträts – welches soll er nehmen?Bild: screenshot: telezüri
Welches Martin-Neukom-Portrait ist am ehesten «jung, modern, frisch»?
An dieser Umfrage haben insgesamt 185 Personen teilgenommen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Zürcher Regierungsrat Martin Neukom lehnt Porträt von sich ab – und das gleich dreimal
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
6 Böögg-Gadgets, die wir DRINGEND brauchen
1 / 11
6 Böögg-Gadgets, die wir DRINGEND brauchen

Taschentücher
quelle: watson/sim
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Bonzenfasnacht» – So erklären die Nicht-Zürcher der Redaktion das Sechseläuten
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Peter Magyar sieht Orban auf dem Balkon – und wird zum Meme
Der angehende ungarische Ministerpräsident Peter Magyar befand sich mit seinem Team gerade auf einem Balkon des Palais Sandor, des Amtssitzes des Staatspräsidenten. Dort sichtete er den noch amtierenden Viktor Orban, der auf einem Balkon gegenüber umherschlenderte.
Zur Story