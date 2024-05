SBB-Ticket-Debatte: 10 Dinge, die nutzlos sind, wenn man sie zu spät macht

Die SBB halten an ihrer Praxis fest, Bussen zu verteilen, wenn man das Billett erst löst, wenn der Zug schon rollt.

Die watson-Redaktion ist deswegen gespalten. Eine Fraktion findet «das ist fies, weil ist mir auch schon passiert. Und damals waren die Kontrolleure gar nicht kulant», eine weitere Fraktion findet «ist zwar fies, aber in der Realität sind die Kontrolleure mega tolerant» und noch andere meinen: «Wäre fies, wenn es nicht so wäre. Ich habe mein Billett ja auch korrekt gelöst.»

Die dritte Fraktion starrt jedes Mal nervös auf diesen Kleber, der wirklich überall in Zügen zu sehen ist: Klebt in allen Zügen: Billett vor Antritt der Fahrt lösen. bild: watson

Das Ganze ist wirklich emotional. Wenn man das Thema nur schon anspricht, bekommt man die wildesten Unrechts-Storys zu hören. (Um 3 Uhr nachts und betrunken Zug fahren – aber eine Zone zu wenig gelöst. Das ist wirklich hart.)

Ein paar watson-Eltern mit hungrigen Kindern sagen, dass etwa die Migros viel kulanter sei als die SBB, weil da könne der Sprössling das Brötli auch schon essen, bevor man an der Kasse ist – und zwar ohne Busse. Jemand verrät sogar, dass er manchmal ein paar Pommes schnabuliere, während er noch in der Schlange vor der Kasse stehe in der Mensa.

Aber bestimmte Dinge machen halt einfach wenig Sinn, wenn man sie zu spät macht. Hier 10 Beispiele:

Die Kleider erst ausziehen, wenn man schon in der Dusche steht.

Das ist so absurd, nicht mal Shutterstock hat ein richtiges Bild dazu. Bild: Shutterstock

Das Glace erst essen, wenn es schon geschmolzen ist.

En Guete! Bild: Shutterstock

Erst klatschen, nachdem man den Konzertsaal verlassen hat.

Einmal ein herzlicher Applaus von Zuhause aus. Bild: Shutterstock

Die Winterjacke erst im März aus dem Keller holen.

Frohes Schwitzen! Bild: Shutterstock

Bei Rotlicht erst zehn Meter später bremsen.

Tu's bitte nicht. Bild: Shutterstock

Die Pflanze giessen, wenn sie bereits verdorrt ist.

Sieh es ein. Es ist zu spät. Bild: Shutterstock

Das Kondom erst nach dem Sex überstreifen.

Das dürfte auch aus anderen Gründen etwas schwierig werden … Bild: Shutterstock

Sich erst schminken, wenn man ins Bett geht.

Den Hollywood-Look in den Bettlaken. Bild: Shutterstock

Breaking-News erst einen Tag später pushen.

Breaking News: Trump ist gestern gewählt worden! Bild: Shutterstock

DAS BILLETT ERST LÖSEN, WENN DER ZUG SCHON ROLLT.

Merkste selber, oder? Bild: KEYSTONE

Das Einzige, worin sich wirklich alle hier einig sind:

Liebe SBB & Co.

Es ist voll ok, wenn ihr gegen aussen auf Regeln macht. Aber im Alltag ist Kulanz willkommen. Wir meinen es wirklich nie böse, wenn wir ein Ticket erst lösen, wenn der Zug gerade anrollt. Danke!

Und jetzt du: Was ist deine wildeste Unrechts-Story bei der SBB. Oder bist du eher Team absurde Vergleiche? Schreib es uns in die Kommentare. (saw/yam)