Nur 3 Monate nach Horror-Unfall: Noah Dettwiler verkündet Töff-Comeback

epa12055711 Swiss Moto 3 rider Noah Dettwiler of CIP Green Power participates in the second Moto3 Free Practice session for the Motorcycling Grand Prix of Spain, in Jerez de la Frontera, Spain, 26 Apr ...
Noah Dettwiler will weiterhin professionell Töff fahren.Bild: keystone

Knapp drei Monate nach seinem schweren Unfall beim GP von Malaysia stellt Noah Dettwiler die Weichen für seine Zukunft im Motorradsport.
27.01.2026, 05:3127.01.2026, 05:31

Der 20-jährige Solothurner unterschrieb einen Vertrag mit dem Team Kuja Racing, das in der italienischen Supersport-Meisterschaft am Start ist.

Dettwiler hatte nach der Kollision mit dem Moto3-Weltmeister José Antonio Rueda auf der Besichtigungsrunde in Kuala Lumpur am 26. Oktober mehrere Tage auf der Intensivstation verbracht und diverse Operationen über sich ergehen lassen müssen.

Bereits Anfang Dezember hatte der Schweizer seine Rückkehr in den Motorradsport in Aussicht gestellt, einen Verbleib in der Moto3-WM für 2026 aber ausgeschlossen. Nun erklärte er in der Mitteilung seines neuen Teams, er könne es kaum erwarten, auf seine neue Ducati zu steigen. (sda)

Grosse Erleichterung: Schweizer Töfffahrer Noah Dettwiler ausser Lebensgefahr
