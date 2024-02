34-jährig verstorben – Wendy Holdener trauert um ihren Bruder

Skifahrerin Wendy Holdener hat am Donnerstagmorgen ihren Bruder Kevin verloren. Darüber informierte Swiss-Ski auf Wunsch der Familie in einer Mitteilung vom Donnerstagabend.

Kevin Holdener war gerade einmal 34 Jahre alt geworden. Im Alter von 20 Jahren war er mit einer seltenen und komplexen Krebskrankheit diagnostiziert worden. «Der Krebs durchkreuzte Kevins Traum von der eigenen Skikarriere. Doch Kevin beeindruckte uns mit seinem Überlebenswillen und seiner Lebenslust, er bot der Krankheit tapfer die Stirn und konnte ihr nochmals einige wertvolle Lebensjahre abringen», so Wendy Holdener in der Mitteilung.

Weiter schreibt die Olympiasiegerin: «Kevins Tod zerreisst uns das Herz und hinterlässt in unserer Familie und in unserem Umfeld eine Lücke, die sich nie mehr schliessen wird. Wir sind unendlich traurig. Wir bitten euch, Kevin in bester Erinnerung zu behalten – und uns Zeit zu geben.»

