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SVP, Linke und Grüne fordern Referendum für Schweizer Olympia-Kandidatur

epa11405232 Olympic Rings in front of The Olympic House, headquarters of the International Olympic Committee (IOC) at the opening of the executive board meeting of the International Olympic Committee ...
Die Olympia-Pläne in der Schweiz sind nicht überall beliebt.Bild: keystone

SVP, Linke und Grüne fordern Referendum für Schweizer Olympia-Kandidatur

17.03.2026, 09:0717.03.2026, 09:15

Der Bundesrat unterstützt die Schweizer Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2038. Auch Kantone haben sich in der Vernehmlassung grundsätzlich wohlwollend dazu geäussert. Grüne, SP, Gewerkschaftsbund und SVP fordern jedoch ein fakultatives Referendum.

Der Bundesrat befürwortet Olympische Winterspiele 2038 als grosse Chance für die Schweiz. Der Bund will die Austragung mit maximal 200 Millionen Franken unterstützen. Für allfällige Defizite sollen Private aufkommen.

Grünliberale, FDP und Mitte sehen vor allem Chancen in dem Projekt. Skeptisch bis ablehnend sind hingegen SP, Grüne und SVP. Sollte sich der Bund finanziell an der Organisation beteiligen müssen, fordert die SVP eine referendumsfähige Vorlage dazu.

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Auch die SP, der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), die Grünen und einige Kantone fordern den Bundesrat auf, für eine verbindliche demokratische Legitimation den Bundesbeschluss dem fakultativen Referendum zu unterstellen. (dab/sda)

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