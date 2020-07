Schweiz

Nico beim Aaresurfen – warum das wenig mit «Hang Loose» zu tun hat

Nach dem Versuch, mich als Boxer und im Ballett zu profilieren – was nicht wirklich hingehauen hat –, versuche ich mich dieses Mal im Aaresurfen. Getreu dem Motto: «Wer braucht schon das Meer, wenn er die Aare hat?», stürze* ich mich in meiner Lieblingsstadt mit nichts weiter als einem Brett an den Füssen und einem elastischen Seil in den Händen ins Wasser. *stürze ist wörtlich gemeint.

