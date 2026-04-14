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Nathalie Wappler wird Vorsitzende des deutschen Medienrats

ARCHIVBILD ZUM ANGEKUENDIGTEN RUECKTRITT VON SRF-DIREKTORIN NATHALIE WAPPLER --- Nathalie Wappler, Director of Swiss Radio and Television, SRF, poses for a photograph at the television studio of SRF i ...
War bis anhin SRF-Direktorin: Nathalie Wappler.Bild: keystone

Nathalie Wappler wird Vorsitzende des deutschen Medienrats

14.04.2026, 18:4114.04.2026, 18:42

Die scheidende SRF-Direktorin Nathalie Wappler ist zur Vorsitzenden des neu geschaffenen Medienrats in Deutschland gewählt worden. Das Gremium soll den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kontrollieren – und nimmt nun seine Arbeit auf.

In den kommenden Wochen sollen die Strukturen des neuen Gremiums aufgebaut werden, wie die Bauhaus-Universität im thüringischen Weimar mitteilte, wo der Medienrat seinen Sitz hat.

«Unsere Ambition und unser Auftrag ist es, die Transformation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch unabhängige Expertise und strategische Impulse zu begleiten, Debatten anzustossen und einen Beitrag zur Qualitätssicherung zu leisten», sagte Wappler, die Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Ende April verlässt

Das neue Gremium soll ein übergeordnetes Bewertungs- und Beratungsgremium für ARD, ZDF und Deutschlandradio sein. Es übernimmt aber keine regulatorische Funktion oder gar eine Aufsichtsfunktion. Alle zwei Jahre soll der Medienrat einen Bericht vorlegen.

Ihren Abgang an der SRF-Spitze hatte Nathalie Wappler im letzten September kommuniziert. Ihre Nachfolge am 1. Mai tritt Roger Elsener an, der zuletzt als CEO des Schweizer Internet-TV-Streaminganbieters Zattoo tätig war. (sda/dpa)

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