Ständerat stimmt Kompromissvorschlag zur Prämienverbilligung zu

Noch in der Wintersession hatte es der Ständerat abgelehnt, auf das Geschäft einzutreten. Die von der SGK-S erarbeitete Vorlage sieht vor, dass die Kantone neu einen Mindestbetrag von 3.5 bis 7.5 Prozent der Kosten der obligatorischen Grundversicherung für die Prämienverbilligung aufwenden müssen. Der Bundesrat will die Schwelle bei 5 bis 7.5 Prozent setzen.

Der Ständerat hiess am Dienstag einen Vorschlag seiner Kommission für Gesundheit und soziale Sicherheit (SGK-S) mit 26 zu 16 Stimmen bei einer Enthaltung gut. Das Geschäft geht an den Nationalrat.

Am vergangenen Wochenende ereignete sich in der Schweiz der 10. Femizid dieses Jahres. Wieso nennt man es Femizid und nicht einfach Mord? Was eigentlich ist ein Femizid genau und weshalb braucht es diesen Begriff? Wir haben mit einer Expertin darüber gesprochen.

Frau Lavoyer, was ist ein Femizid?

Agota Lavoyer: Die kürzeste Definition: Es ist ein geschlechtsbezogenes Tötungsdelikt an einer Frau. Dabei geht es nicht nur um das Geschlecht der getöteten Person, sondern um die Motivation dahinter. Diese geht auf misogyne und sexistische Haltungen des Täters zurück. Bei einem Femizid handelt es sich also nicht bloss um eine Zufallstötung.