wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Ständerat

Ständerat beharrt auf Gegenvorschlag zur Neutralitätsinitiative

Ständerat beharrt auf Gegenvorschlag zur Neutralitätsinitiative

12.03.2026, 12:1512.03.2026, 12:29

Der Ständerat will die Neutralität weiterhin in der Verfassung festschreiben. Er hat am Donnerstag auf einem Gegenvorschlag zur Neutralitätsinitiative beharrt. Er stellte sich damit gegen Nationalrat und Bundesrat.

Die kleine Kammer fällte ihren Entscheid knapp mit 21 zu 21 Stimmen bei einer Enthaltung und Stichentscheid des Ständeratspräsidenten Stefan Engler (Mitte/GR). Sie folgte damit einer Minderheit der vorberatenden Kommission aus den Reihen von SVP und Mitte.

Somit bleibt weiter unklar, ob die Neutralitätsinitiative Volk und Ständen mit oder ohne direkten Gegenvorschlag zur Abstimmung vorgelegt wird. Der Nationalrat hatte sich vergangene Woche gegen einen Gegenvorschlag ausgesprochen, die gleiche Haltung vertritt auch der Bundesrat.

Nun muss sich die grosse Kammer nochmals mit der Sache befassen. Tritt sie ein zweites Mal nicht auf den Gegenvorschlag ein, ist dieser vom Tisch.

Darüber, das Volksbegehren selbst abzulehnen, waren sich die beiden Kammern schon zuvor einig. Die SVP wollte am Donnerstag auf den entsprechenden Beschluss des Ständerats zurückkommen, drang damit aber nicht durch. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Lindt-Chef rechtfertigt Preisexplosion – ­und warnt vor Inflationsschock
Lindt-Chef Adalbert Lechner sagt, wann Schokolade wieder günstiger werden könnte – und was der Iran-Krieg für das Geschäft bedeutet.
Was ist Ihre Lieblingsschokolade?
Adalbert Lechner: Seit 30 Jahren ist unsere Ganznuss-Tafel meine Lieblingsschokolade. Ganz simpel, trotz aller Neuheiten wie der Dubai-Style-Schokolade. Ich bin ein «Beisser» und mag ganze Haselnüsse.
Zur Story