Stau auch bei der Rückreise aus dem Tessin (Symbolbild). Bild: keystone

Stau vor dem Gotthard-Südportal – grosse Oster-Rückreisewelle hat begonnen

Auf der Süd-Nord-Achse der Autobahn A2 hat die grosse Rückreisewelle zu Ostern begonnen. Vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels im Tessin kam es am Montagmittag zu einem längeren Stau.

Die Blechschlange zwischen Quinto und dem Rastplatz in Airolo im Tessin war zunächst sechs Kilometer lang. Die Wartezeit lag bei etwa einer Stunde, wie der Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte. Für den weiteren Verlauf des Tages rechneten die Verkehrsdienste mit einem weiter wachsenden Verkehrsaufkommen.

Die grössten Behinderungen vor dem Tunnelportal in Airolo erwartete Viasuisse bis 22.00 Uhr. Aber auch am Dienstag und an den Folgetagen kann es den Angaben zufolge zu Wartezeiten kommen. (sda)