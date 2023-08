Weiteres A9-Teilstück im Wallis eröffnet

Der Bau der Autobahn A9 war wiederholt in die Schlagzeilen geraten. Erst im vergangenen Februar entschied das Bundesgericht in einem Streitfall, dass die betroffenen Baufirmen die Mehrkosten beim Bau des 4.25 Kilometer langen Eyholz-Tunnels übernehmen müssen. Geologische Schwierigkeiten hatten dort zu massiven Kostenüberschreitungen geführt. (sda)

Einschliesslich der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung seien 22 Millionen Franken in den Bau dieser Teilstrecke investiert worden, teilten die Walliser Behörden mit.

Im Wallis ist am Freitag ein weiteres Teilstück der Autobahn A9 für den Verkehr freigegeben worden. Es handelt sich um die 2.5 Kilometer lange Strecke Schnidrigu - Wanne West zwischen den Anschlüssen Gampel-Steg Ost und Raron.

