Riesen-Stau wegen Pannenfahrzeug im Gotthardstrassentunnel

Bild: Keystone

Am frühen Mittwochnachmittag hat sich auf der A2 in Göschenen UR ein langer Stau gebildet. Kurz zuvor war der Gotthardtunnel wegen eines Pannenfahrzeugs in Fahrtrichtung Tessin gesperrt gewesen.

Der Stau erreichte um 14.30 Uhr eine Länge von zwölf Kilometer, die Wartezeit betrug mehr als zwei Stunden. Die Einfahrt in Göschenen war gesperrt. Wegen des Staus auf der Autobahn wichen viele Autofahrerinnen und -fahrer auf die Hauptstrasse aus, so dass es auch dort zu Verkehrsüberlastungen kam.

Bei der Kantonspolizei Uri hiess es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, der Tunnel sei wegen des Pannenfahrzeugs von 13 Uhr bis 13.20 Uhr in Fahrtrichtung Süden gesperrt gewesen. Für den Stau verantwortlich sei auch der rege Ferienverkehr. (sda)

