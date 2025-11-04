sonnig12°
Sportnews-Ticker: U17-Nati gewinnt zum WM-Auftakt deutlich

U17-Nati gewinnt zum WM-Auftakt deutlich +++ Sabalenka gegen Kyrgios im Dezember

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.
04.11.2025, 16:1504.11.2025, 16:15
Gelungener WM-Start der Schweizer U17
Die Schweizer U17-Nationalmannschaft startet mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft in Katar. Das Team von Nationalcoach Lugi Pisino schlägt die Elfenbeinküste mit 4:1. Bei sehr hohen Temperaturen trafen Captain Gil Zufferey (YB/12.), Adrien Llukes (Sion/41.), Giacomo Koloto (Basel/53.) und Jill Stiel (Zürich/67.). Damit gelang der Schweiz schon ein grosser Schritt Richtung Sechzehntelfinals. Die ersten zwei von jeder der zwölf Gruppen kommen in die K.o.-Runde. Die besten acht Gruppendritten komplettieren das Tableau.

Weiter geht es für die Schweizer am Freitag gegen Südkorea, das sein erstes Gruppenspiel gegen Mexiko gewann. Bislang ist die SFV-Auswahl auf dieser Juniorenstufe noch ohne Niederlage an Weltmeisterschaften. Die einzige bisherige Teilnahme endete 2009 mit dem Sieg von Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez und Co. (riz/sda)
Sabalenka gegen Kyrgios kurz vor dem Jahreswechsel
Das anstehende «Duell der Geschlechter» wird früher und an einem anderen Ort ausgetragen als vorerst angekündigt. Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios treten kurz vor dem Jahreswechsel in Dubai gegeneinander an.

Anfang September hatte die Meldung die Runde gemacht, dass sich die Belarussin und der Australier Anfang Januar im Rahmen des ATP-250-Turniers in Hongkong gegenüberstehen werden. Den neuen Termin, Sonntag, 28. Dezember, und den neuen Austragungsort machte Sabalenka gleich selber publik. Die Belarussin postete in den sozialen Medien ein Plakat mit den entsprechenden Informationen.

«Es passiert. Sabalenka gegen Kyrgios. Kampf der Geschlechter», schrieb sie auf Instagram. «Los gehts, Saba», war die Antwort von Kyrgios, der wegen Verletzungen seinen letzten Auftritt auf der Tour im März hatte. (abu/sda)


Pioli als Trainer der Fiorentina entlassen
Stefano Pioli ist nicht mehr Trainer der Fiorentina. Der 60-jährige Italiener muss seinen Posten nach kurzer Zusammenarbeit wieder räumen. Die Entlassung Piolis, der das Amt erst im Sommer angetreten hat, kommt nicht überraschend. Sie ist die Folge schwacher Leistungen der Mannschaft in den bisherigen Meisterschaftsspielen in der Serie A.

Die Fiorentina ist nach zehn Runden noch sieglos und liegt mit lediglich vier Punkten am Tabellenende, was dem schlechtesten Wert in der 99-jährigen Vereinsgeschichte in der Frühphase einer Saison entspricht. Noch nie ist der Verein aus Florenz nach zehn Spielen ohne Sieg dagestanden, noch nie hat er von den ersten fünf Heimpartien vier verloren. Wer die Nachfolge Piolis antritt, ist noch nicht geklärt. (abu/sda)

Niederhäuser im Farmteam
Yanic Konan Niederhäuser gehört zumindest vorläufig nicht mehr zum Kader der Los Angeles Clippers. Der Freiburger, dem zuletzt eine Knöchelverletzung zu schaffen gemacht hat, kommt nach einem Entscheid der Verantwortlichen der Franchise aus Kalifornien nunmehr in der zweitklassigen G League beim Farmteam San Diego Clippers zum Einsatz. (abu/sda)


Houston Rockets weiter im Hoch
Die Houston Rockets setzen in der NBA ihre Erfolgsserie fort. Die Mannschaft mit Clint Capela kommt mit dem 110:102 im Texaner Duell zuhause gegen die Dallas Mavericks zum vierten Sieg hintereinander. Capela hatte in seiner Bilanz vier Punkte und acht Rebounds stehen.

Die Washington Wizards mit dem Walliser Kyshawn George mussten sich dagegen ein weiteres Mal geschlagen geben. Das Team aus der Hauptstadt bezog mit dem 102:119 gegen die New York Knicks im Madison Square Garden die sechste Niederlage im siebten Spiel der Saison, die fünfte am Stück. (abu/sda)
Xhaka trifft erstmals für Sunderland
Sunderland mit Captain Granit Xhaka bleibt in der Premier League zuhause weiter ungeschlagen. In der Partie am Montagabend gegen Everton gelang dem Aufsteiger ein 1:1.

Nachdem Everton bereits in der 15. Minute das 1:0 erzielte, war es Xhaka selbst, der kurz nach der Pause zum 1:1 ausglich. Nach drei Assists in dieser Saison ist es Xhakas erstes Tor, das er in der Meisterschaft für Sunderland erzielte. Dank des Unentschiedens liegt Sunderland nach zehn Spieltagen mit 18 Punkten auf dem vierten Platz der Tabelle. Besser sind lediglich Liverpool, Manchester City, und Xhakas ehemaliger Klub Arsenal.

Sunderland - Everton 1:1 (0:1)
Tore: 15. Ndiaye 0:1. 46. Xhaka 1:1.
Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka. (abu/sda)

Rybakina bereits in den Halbfinals, auch Anisimova gewinnt
Amanda Anisimova und Jelena Rybakina feiern an den WTA Finals in Riad Siege. Zudem darf sich Rybakina bereits über den Halbfinaleinzug freuen.

Im ersten Spiel des Tages gewann Rybakina überraschend überlegen gegen Iga Swiatek. Während die Polin den ersten Satz noch für sich entscheiden konnte, war Rybakina in der Folge deutlich überlegen. Die Kasachin sicherte sich den Sieg schliesslich in drei Sätzen mit 3:6, 6:1 und 6:0.

In der Partie zwischen den US-Amerikanerinnen Anisimova und Madison Keys gewann Anisimova klar mit 4:6, 6:3, 6:2. Damit ist Keys, die auch ihre erste Partie verlor, bereits ausgeschieden.

Jelena Rybakina steht hingegen bereits sicher in den Halbfinals. Dies, weil sie als einzige Spielerin ihrer Gruppe bereits zweimal gewann.

Am 5. November wird in der Partie zwischen Swiatek und Anisimova dann das zweite Halbfinalticket vergeben. Beide haben bisher einmal gewonnen. (lyn/sda)
Wawrinka gewinnt in Athen
Stan Wawrinka gewinnt in der ersten Runde des ATP-250er-Turniers in Athen gegen Botic van de Zandschulp. Der Waadtländer siegt in drei Sätzen mit 2:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Nachdem die ehemalige Weltnummer 3 im ersten Satz noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hatte, spielte Wawrinka in den folgenden beiden Sätzen auf Augenhöhe mit dem Niederländer. Im entscheidenden Moment gelang Wawrinka dann das Break zum 6:5 im dritten Satz, das er auch bestätigte.

Nach 2:20 Stunden entschied Wawrinka damit auch das zweite Aufeinandertreffen mit van de Zandschulp für sich. Das erste lag bereits fünf Jahre zurück. Im August 2020 spielten die beiden an einem Challenger-Turnier in Prag gegeneinander, Wawrinka gewann mit 6:3, 6:3.

Dank dieses Sieges trifft Wawrinka nun in den Achtelfinals in Athen auf Lorenzo Musetti. Der Italiener belegt auf der Weltrangliste den neunten Platz. (lyn/sda)
Freuler fällt mit Schlüsselbeinfraktur aus
Der Schweizer Mittelfeldspieler Remo Freuler fällt bis auf Weiteres aus. Der 33-Jährige hat sich eine «verschobene Fraktur des rechten Schlüsselbeins» zugezogen, wie sein Klub Bologna mitteilt. Die Verletzung zog sich Freuler am Sonntag beim 3:1-Sieg seines Teams gegen Parma bei einem «unglücklichen Zusammenprall» zu. Er wird in den nächsten Tagen operiert.

Die genaue Genesungszeit ist nicht bekannt, man darf jedoch davon ausgehen, dass er mindestens vier bis sechs Wochen ausfällt. Damit fehlt er nicht nur seinem Klub in der Serie A, sondern verpasst auch den kommenden Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft, in dem es für das Team von Murat Yakin um die WM-Qualifikation geht. (nih/sda)




Sasivari neuer Rappi-Trainer
Der FC Rapperswil-Jona holt als Nachfolger von Trainer Davide Sesa, von dem sich die St.Galler am Samstag nach dreieinhalb Jahren einvernehmlich getrennt haben, Selcuk Sasivari.

Der 36-jährige Sasivari wirkte seit Sommer 2024 als Assistent von Mattia Croci-Torti beim FC Lugano. Die Tessiner stellten den Schweizer für den Chef-Job beim Challenge-League-Klub in Rapperswil frei. (ram/sda)
Drei Neue fürs Länderturnier in Finnland
Eishockey-Nationalcoach Patrick Fischer musste für das Vierländerturnier in Tampere von dieser Woche drei Mutationen vornehmen. Dominik Egli, Théo Rochette und Jonas Taibel mussten verletzt absagen. Nachnominiert wurden Verteidiger Giancarlo Chanton (Servette, Bild) sowie die Stürmer Justin Sigrist (ZSC Lions) und Dario Simion (Lugano). (ram/sda)
