Meine erste Street Parade ohne Bla Bla (dafür mit viel Glitzer und nackter Haut)



Meine Kamera und ich waren an der Street Parade.

Wie es war und was ich gesehen habe? Schau es dir selbst an.

Der Tag danach ...

Am Sonntagmorgen bin ich dann nochmals los und habe den Tag nach der grossen Parade fotografiert.

Während die letzten Feierlustigen nach Hause torkeln, beseitigen viele Fleissige bereits das Chaos vom Vorabend.

7:35 Uhr beim Utoquai am Zürcher Seebecken. Bild: chiara jessica hess

(Keine Sorge – ihm geht es gut. Ich hab ihn geweckt und danach gefragt.) bild: chiara jessica hess