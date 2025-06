Sunrise schneidet bei der Netzqualität am schlechtesten ab. Bild: Shutterstock

Zufriedenheit mit Mobilfunkanbieter: Billigmarken hängen Swisscom, Sunrise und Salt ab

Mehr «Schweiz»

Wer ein Handy-Abo abschliessen möchte, steht vor einer Vielzahl von Angeboten. Wie zufrieden die Kunden letztlich mit ihrer Wahl sind, zeigt eine aktuelle Umfrage des Internet-Vergleichsdiensts Moneyland. Die Hauptmarken Swisscom, Sunrise und Salt fallen dabei leicht ab.

Die höchsten Zufriedenheitswerte erhielt die Swisscom-Marke Wingo mit 8,5 von 10 Punkten. Gleich dahinter folgen die Salt-Tochter Gomo (8,3 Punkte) sowie die Sunrise-Tochter Yallo und Coop Mobile mit je 8,1 Punkten.

Für die Erhebung hat Moneyland.ch 1500 Personen aus der Deutsch- und Westschweiz im Frühjahr 2025 befragt. Bewertet wurden unterschiedliche Faktoren wie Internet, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundendienst oder Kündigungsfrist.

Wie sich zeigt, liegen damit die günstigen Mobilfunkabos, welche die drei grossen Provider unter eigenem Namen führen, vor den eigentlichen Hauptmarken. So erhält Swisscom 7,9 Punkte, Salt 7,7 und Sunrise 7,4. Damit erhalten alle drei aber immerhin noch die Note «gut».

Swisscom weiss vor allem mit der Netzqualität (8,3 Punkte) und dem mobilen Internet (8,1 Punkte) zu überzeugen, während Promotionen und Aktionen mit 6,8 Punkten am kritischsten bewertet werden. Bei Salt wird das mobile Internet mit 8,0 Punkten am besten bewertet. Am wenigsten zufrieden sind sie mit der Kündigungsfrist (6,8 Punkte).

Auch bei Sunrise schneidet das mobile Internet (7,6 Punkte) am besten ab. Die schlechtesten Wertungen erteilen die Befragten der Kündigungsfrist sowie den Promotionen und Aktionen mit je 6,9 Punkten.

Roaming am tiefsten bewertet

Wie die Umfrage zeigt, vergaben die Kundinnen und Kunden für ihre allgemeine Zufriedenheit mit ihrem Mobilfunk-Anbieter im Schnitt 7,8 Punkte, was «gut» ist. Besonders zufrieden zeigten sie sich mit dem mobilen Internet und der Netzqualität.

Mobilenutzer halten das Handy für eine bessere Lesbarkeit quer.

Wie bereits im Vorjahr bleibt das Roaming (7,1) ein Schwachpunkt. Ebenso fällt der Bereich Promotionen und Aktionen (7,1) laut der Umfrage etwas ab, wobei Wingo mit 8,2 Punkten wiederum obenaus schwingt. (pre/sda)