Salt, Swisscom und Sunrise betroffen: Störung bei mehreren Anbietern
Am Freitagabend melden Nutzerinnen und Nutzer unterschiedlicher Anbieter eine technische Störung. So etwa bei den Schweizer Mobilfunkanbietern Salt, Sunrise und Swisscom, aber auch andere Dienste scheinen betroffen.
Bei den Mobilfunkanbietern Salt, Swisscom und Sunrise ist es am Freitagabend zu einer Störung gekommen. Auf der Internetseite von allestoerungen.ch melden zahlreiche Userinnen und User Probleme. Auch Netflix, Tiktok oder Cloudflare scheinen betroffen.
Die Swisscom schreibt auf ihrer Internetseite, dass es derzeit ein Problem gibt. Den Grund dafür kennt man noch nicht. Auch die Dauer der Störung ist noch nicht absehbar. Laut Swisscom ist jedoch das Internet betroffen. Bei einigen Kundinnen und Kunden könnte es deshalb zu Einschränkungen kommen. Spezialisten seien daran, das Problem zu lokalisieren.
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