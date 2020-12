Mögliche Lauber-Nachfolger taugen nichts – nun bringt die SVP einen neuen Namen ins Spiel

Eismeister Zaugg

Wie Mark Streit zum wichtigsten Mann beim SCB geworden ist

Der Sturm ist vorübergezogen und ein neues Kapitel in der SCB-Geschichte hat begonnen. In den nächsten Wochen wird die NHL-Legende Mark Streit zum wichtigsten Mann beim SC Bern.

Am Tag nach dem Gewitter, das Don Nachbauer das Amt gekostet hat. Keine Polemik. Nur schreiben was ist über die Rückkehr zum Alltag im Berner Hockeytempel.

Auf den ersten Blick ist am Mittwoch, dem 2. Dezember kurz nach 11.00 Uhr in der Trainingshalle der PostFinance-Arena alles so wie immer. Die Spieler trainieren, der Cheftrainer und seine Assistenten geben Anweisungen, hin und wieder versammeln sich die jungen Männer in den ritterartigen Ausrüstungen im Halbkreis um den Chef, der an einer …