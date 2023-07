SVP-Delegierte lancieren in Küssnacht Initiative zur Einwanderung

Die SVP führt am (heutigen) Samstag in Küssnacht SZ einen Sonderparteitag zum Thema Migration durch. Diese ist nach Ansicht der Partei «ausser Kontrolle geraten». Mit einer Volksinitiative, welche die Delegierten beschliessen sollen, will die Partei Gegensteuer geben.

Schweiz hilft Tschechien mit fast 77 Millionen Franken

Die Schweiz und Tschechien haben am Donnerstag in Prag ein Abkommen zur Umsetzung des zweiten Schweizer Beitrags an ausgewählte EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet. Die Schweiz wird in Tschechien ein Programm in den Bereichen Forschung, Migration, Gesundheit, Tourismus und Schutz der Biodiversität mit 76.9 Millionen Franken unterstützen.