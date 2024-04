Geld für Garantien: Das hat der Nationalrat bezüglich der UNRWA beschlossen

Wie hoch die Tranche sein soll, will die Nationalratskommission dem Bundesrat überlassen. Mit 16 zu 8 Stimmen abgelehnt wurde ein Antrag, die einst vorgesehenen 20 Millionen Franken sofort und ganz freizugeben. Die Schweiz ist einer der grössten Geldgeber der Uno-Agentur. Sie hat jedoch die Zahlung ausgesetzt, nachdem Israel UNRWA-Mitarbeiter beschuldigt hatte, mit dem Massaker vom 7. Oktober in Verbindung zu stehen. (leo/sda)

Laurent Wehrli präsentierte die Entscheide der APK bezüglich der UNRWA am Dienstag den Medien. Bild: keystone

Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats (APK-N) fordert den Bundesrat konkret auf, eine erste Tranche für die UNRWA bereitzustellen. Die Hilfsorganisation müsse aber garantieren können, dass das Schweizer Geld nur für die Nothilfe und für humanitäre Hilfe eingesetzt werde , sagte APK-N-Präsident Laurent Wehrli (FDP/VD) am Dienstag in Bern vor den Medien.

Die zuständige Nationalratskommission will die Unterstützung für das Palästinenser-Hilfswerk UNRWA teilweise beibehalten, stellt aber Bedingungen. Über die Höhe des Betrags wurde nicht entschieden. Der Bundesrat wird das Dossier bald diskutieren.

Der seit Wochen aktive Vulkan Ruang in Indonesien kommt nicht zur Ruhe. In der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) schleuderte der 725 Meter hohe Feuerberg im Sangihe-Archipel nördlich der Insel Sulawesi eine 2000 Meter hohe Säule aus Asche, Rauch und Gestein in den Himmel, «begleitet von donnernden Geräuschen und anhaltenden Beben», wie die nationale Agentur für Vulkanüberwachung berichtete. Daraufhin gaben die Behörden erneut die höchste Alarmstufe aus.