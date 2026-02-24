bedeckt11°
DE | FR
burger
Schweiz
SVP

Unbekannte greifen SVP-Gemeinderatskandidat in Zürich an

Unbekannte greifen SVP-Gemeinderatskandidat in Zürich an

24.02.2026, 12:2924.02.2026, 12:29

Unbekannte haben am Samstagabend in der Stadt Zürich einen Gemeinderatskandidaten der SVP tätlich angegriffen. Der Betroffene hat laut der Partei Strafanzeige erstattet.

Der namentlich nicht genannte junge Gemeinderatskandidat war am Samstagabend auf dem Albisriederplatz unterwegs, wie die SVP Stadt Zürich am Dienstag mitteilte. Dort sei er von einer Gruppe Jugendlicher erkannt, angepöbelt und mit Gegenständen beworfen worden. Zudem habe er eine Ohrfeige erhalten, bevor er in ein Taxi stieg, um den Ort zu verlassen.

Die SVP zeigte sich in ihrer Mitteilung schockiert über die zunehmende Verrohung und den tätlichen Angriff. In der Stadt Zürich kam es bereits mehrfach zu politisch motivierten Übergriffen. So wurde im Mai 2025 ein Stand der SVP in Witikon von zwei Frauen mit Sirup überschüttet. Im September 2025 wurde ein Stand der Partei an der Schwamendinger Chilbi durch Unbekannte verwüstet. (sda)

Wie die Halbierungsinitiative die SVP in Graubünden spaltet
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Die russische Gesellschaft wird langfristig einen hohen Preis bezahlen»
Luzia Tschirky war erneut in der kriegsversehrten Ukraine. Nun erzählt sie, was die Menschen dort vier Jahre nach Beginn der russischen Grossinvasion beschäftigt. Und warum Hilfe aus der Schweiz viel bringt.
Die frühere SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky bereist auch als unabhängige Journalistin weiterhin die Ukraine und pflegt dort viele persönliche Kontakte.
Zur Story