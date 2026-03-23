Baselbieter SVP nominiert Matthias Liechti für Regierungsratswahlen

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Die Baselbieter SVP schickt Matthias Liechti für die Regierungsratsersatzwahlen ins Rennen. Die Partei hat am Montagabend an ihrer Generalversammlung in Bubendorf gemäss Mitteilung den 45-jährigen Landrat aus Rümlingen nominiert.

Somit wird Liechti bei den Ersatzwahlen vom 14. Juni gegen Philipp Schoch antreten, welcher den Sitz der Grünen im Regierungsrat verteidigen will. Es geht um die Nachfolge von Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber, welcher im Februar nach rund 15 Jahren im Amt seinen Rücktritt per Ende September bekanntgegeben hat.

Matthias Liechti. Bild: matthias-liechti.ch

Liechti politisiert seit dem Jahr 2023 im Baselbieter Kantonsparlament und ist ehemaliger Gemeindepräsident von Rümlingen. Beruflich ist er als Leiter Service bei der Raiffeisenbank tätig. Er verfügt über Ausbildungen im Bankmanagement, in der Landwirtschaft wie auch als Treuhänder und Theologe.

Die SVP will mit Liechti ihren Sitz in der Regierung zurückholen. Seit dem Rücktritt von Thomas Weber im 2023 ist die Partei nicht mehr in der Baselbieter Exekutive vertreten. (sda)