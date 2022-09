Verena Herzog: Thurgauer SVP-Nationalrätin tritt zurück

«Ich werde bis zum letzten Tag hundert Prozent Einsatz für die Schweiz und den Thurgau geben», wird Herzog in der Mitteilung zitiert. Herzog war 2007 in den Kantonsrat nachgerückt und 2009 in den Gemeinderat von Frauenfeld gewählt worden.

Ab Montag gelten in der EU keine Visa-Erleichterungen für russische Staatsbürger mehr. Der Bundesrat wird sich in seiner nächsten Sitzung mit der Frage befassen – und nachziehen müssen.

Am Freitag gaben die EU-Staaten grünes Licht. Ab Montag gilt die neue Regel: Russinnen und Russen können nicht mehr von einer erleichterten Einreise in die Europäische Union profitieren. Um an ein Kurzzeitvisa zu kommen, müssen sie neu mehr bezahlen: Statt 35 Euro kostet ein EU-Visa nun 80 Euro. Zudem müssen Antragsteller mehr Dokumente einreichen und längere Wartezeiten von bis zu 45 Tagen in Kauf nehmen.