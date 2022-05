Mehr Informationen in Kürze

Die zuständige Nationalratskommission will die Immunität von SVP-Nationalrat Roger Köppel (ZH) aufheben. Das gab sie am Mittwoch bekannt. Stützt die Ständeratskommission diesen Entscheid, kann die Bundesanwaltschaft gegen Köppel wegen Amtsgeheimnisverletzung ermitteln.

Wie du ohne Flug zum Surfen kommst – die besten Spots in und um die Schweiz

Welche Eisheiligen? Den ersten Sommertag der Saison kannst du in diesen Badis verbringen

30-jähriger Schweizer stirbt in den albanischen Bergen

Nationalratskommission will Immunität von Roger Köppel aufheben

Kommission will Immunität von Nationalrat Molina nicht aufheben

«Das ist schon sehr enttäuschend» – kommt Josi nach Playoff-Aus nun an die WM?

YB-Fans sollen SBB-Extrazug demoliert haben – Auseinandersetzungen vor Spiel in Luzern

RuTube down: Hacker zerlegen das «russische YouTube» nach Strich und Faden

Cherson will Beitrittsgesuch an Moskau richten ++ USA stationieren Kampfjets auf Kreta

Entführungsfall Berger: Verdächtiger aus Untersuchungshaft entlassen

Der Verdacht habe sich nicht erhärtet: Die Zürcher Behörden haben einen Verdächtigen im Entführungsfall um den Impfchef Berger auf freien Fuss gesetzt.

Wie die Zürcher Staatsanwaltschaft am Dienstag schreibt, ist im Fall um die Entführung von Impfchef Christoph Berger ein Mann aus der Haft entlassen worden. «Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann ihm im Zusammenhang mit dem Entführungsfall kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten angelastet werden», heisst es in der Mitteilung. Der 34-jährige Schweizer sass seit dem 7. April in Untersuchungshaft.