Alfred Heers politische Karriere in Bildern Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist in der Nacht auf Freitag plötzlich verstorben. Er wurde 63 Jahre alt.

«Ein sehr intelligenter Mensch» – das sagen Weggefährten zum Tod von Alfred Heer

Die Nachricht ist ein Schock. Am frühen Freitagnachmittag wird bekannt, dass der langjährige SVP-Nationalrat Alfred Heer gestorben ist. Er wurde nur 63 Jahre alt. Das Portal Inside Paradeplatz hat als erstes darüber berichtet.

Die Stadtpolizei Zürich hat gegenüber dem Portal bestätigt, dass sie in der Nacht auf Freitag, 19. September, aufgrund eines medizinischen Vorfalls im Zürcher Kreis 4 im Einsatz war. Vor Ort habe lediglich der Tod von Heer festgestellt werden können, die Todesumstände würden derzeit untersucht.

Die wichtigsten Informationen: SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot

Seit 2007 gehörte Heer als Vertreter des Kantons Zürich dem Nationalrat an, von 1995 bis 2008 war er Mitglied des Zürcher Kantonsrates. Während vieler Jahre präsidierte er die kantonale Zürcher SVP. Seit 2011 war er Teil der Schweizer Delegation des Europarates.

«Fredi Heer war ein sehr intelligenter, internationaler Mensch.»

«Fredi Heer und ich waren in vielen Bereichen Verbündete», sagt Doris Fiala am Telefon. Die Alt-Nationalrätin der FDP zeigt sich sehr betroffen. «Wir sassen lange Zeit gemeinsam im Europarat und haben für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gekämpft. Fredi Heer war einer der renommiertesten Schweizer Wahlbeobachter, die es jemals gab. Ein sehr intelligenter, internationaler Mensch.»

Alt-FDP-Nationalrätin Doris Fiala kannte Alfred Heer sehr gut. Bild: KEYSTONE

Fiala und Heer hätten bei Wahlbeobachtungen im Ausland viel Zeit gemeinsam verbracht. «Da sassen wir teils irgendwo abseits der grossen Städte in einem Restaurant und redeten über Gott und die Welt.»

Auch der Zürcher SVP-Nationalrat Benjamin Fischer zeigt sich sehr betroffen vom frühen Tod seines Parteikollegen.

Er betont gegenüber watson: «Alfred Heer war eine Ausnahmefigur, er wird bei der SVP und in der Politik eine riesige Lücke hinterlassen.»

Benjamin Fischer konnte als Jungpolitiker viel von Alfred Heer lernen. Bild: keystone

Fischer sagt, dass Heer auch in der linken Stadt Zürich immer gute Wahlresultate eingefahren habe. «Er war bodenständig, nahe bei den Leuten, direkt, teils hemdsärmelig und trotzdem immer auf einem gewissen Niveau. Was er sagte, hatte Intellekt und Substanz. Heer war keiner, der sich für die Leute verstellt und einfach populistisch dahergeredet hat.»

Heer sei für ihn trotz des Altersunterschieds zu einem Freund geworden, sagt Fischer. «Ich habe als junger Politiker viel von ihm lernen können.»

Auch Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter trauert um Alfred Heer. Sie kondoliert den Angehörigen Heers auf X:

Bundesrat Albert Rösti erfuhr kurz vor Beginn einer Medienkonferenz vom Tod Alfred Heers. Er sagte: «Es ist mir ein grosses Bedürfnis, hier seinen Angehörigen zu kondolieren und viel Kraft zu wünschen.»

Die Anteilnahme ist riesig. Viele Exponentinnen und Exponenten aus der Politik melden sich auf X und Bluesky zu Wort und drücken ihr Mitgefühl aus:

Mit Bestürzung habe ich eben vom Tod unseres Ratskollegen Alfred Heer erfahren. Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen. www.blick.ch/politik/medi...



[image or embed] — Cédric Wermuth (@cedricwermuth.bsky.social) 19. September 2025 um 13:24 SP-Co-Parteipräsident Cédric Wermuth.

Nous venons d’apprendre la tragique nouvelle du décès de notre collègue du Conseil national Alfred Heer. Nos sincères condoléances et toutes nos pensées pour ses proches pendant cette période difficile. www.blick.ch/fr/suisse/zu...



[image or embed] — Samuel Bendahan (@bendahan.bsky.social) 19. September 2025 um 13:56 SP-Co-Fraktionschef Samuel Bendahan.

Aufgrund seines Amtes im Europarat verfügte Alfred Heer auch international über ein grosses Netzwerk. Auf X spricht Theodoros Rousopoulos, Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, sein Beileid aus: