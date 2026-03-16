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Swiss belohnt Flight Attendants mit 15'000 Franken, wenn sie kündigen

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Die Swiss hat zu viele Flight Attendants.bild: swiss

Swiss belohnt Flight Attendants mit 15'000 Franken, wenn sie kündigen

16.03.2026, 11:4916.03.2026, 11:49

Die Swiss beschäftigt nach wie vor zu viele Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Daher bietet die Schweizer Airline nun Prämien für freiwillige Kündigungen. Eine Mitteilung sei letzte Woche an alle rund 4500 Flight Attendants verschickt worden, berichtet der «Aerotelegraph».

Wer zwischen dem 13. März und dem 30. April kündige und bis spätestens Ende August 2026 aus dem Unternehmen ausscheide, erhalte eine pauschale Entschädigung von 15'000 Franken brutto.

Neben der Kündigungsprämie setzt Swiss weiterhin auf weitere freiwillige Angebote. Dazu zählen beispielsweise längere unbezahlte Urlaube in besonders stark ausgelasteten Monaten oder der Wechsel in das sogenannte Study-&-Fly-Modell für Studierende, die parallel in der Kabine von Swiss arbeiten – auch hierfür ist eine Vergütung vorgesehen. Ebenfalls erwähnt werden Reduzierungen des Arbeitspensums oder ein verlängerter Mutterschaftsurlaub. Ziel des Managements von Swiss sei es, den Personalüberhang «rasch, effektiv und zielgerichtet zu reduzieren».

Schuld an der angespannten Personalsituation seien unter anderem Triebwerksprobleme in der Branche sowie Engpässe beim Cockpitpersonal. Dadurch steht die Branche unter Druck. Auch die erneut verschärfte geopolitische Lage und der damit verbundene gestiegene Ölpreis würden den Druck auf die Finanzen erhöhen. Deshalb brauche es «kurzfristige Kosteneinsparungen».

Bereits im Herbst 2025 hatte die Swiss bekannt gegeben, dass rund 400 Kabinenmitglieder zu viel angestellt seien. (hkl)

Mehr zum Hintergrund:

Die Swiss hat 400 Flight Attendants zu viel – jetzt muss sie reagieren
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