Genügend, aber nicht herausragend: die 16 Helme im TCS-Test. Bild: screenshot TCS

TCS testet Velohelme für Kinder – der teuerste schneidet am schlechtesten ab

Der Touring Club Schweiz hat 16 Kinderhelme auf Schutz, Komfort und Handhabung getestet. Das Positive vorweg: Alle bieten einen ausreichenden Schutz, als sehr empfehlenswert wird dennoch kein Modell eingestuft.

Ob auf dem Laufrad, im Veloanhänger oder bei den ersten Versuchen auf zwei Rädern, Velohelme begleiten Kinder vom ersten Moment an, in welchem diese die Welt der Mobilität erkunden. Damit diese im Ernstfall auch ausreichend schützen, testet der TCS in unregelmässigen Abständen gängige Modelle und gibt auf Basis der Resultate Empfehlungen ab.

Die aktuellen Resultate zeigen: In puncto Sicherheit bestehen alle 16 Helme den Test, was bedeutet, sie erfüllen die grundlegenden Sicherheitsanforderungen, wie der TCS schreibt. Im Vergleich zum letzten Test vor rund vier Jahren erhält jedoch keiner der Helme das Prädikat «sehr empfehlenswert» welches im vorangegangenen Test immerhin fünf Modelle erreichten. Der TCS spricht von ernüchternden Ergebnissen.

Kein Helm erreicht Bestnoten

Mit 56 von 100 möglichen Punkten führt der Helm Nutz 2.0 KinetiCore des Herstellers Lazer die Liste der bestbewerteten Kinderhelme an. Er überzeugte durch ein geringes Gewicht, gute Einstellmöglichkeiten sowie, mit 49 Franken, einen attraktiven Preis. Abzug gibt es jedoch, weil die Gurte nur schwer einzustellen sind und der Verschluss dazu führen kann, dass die Haut eingeklemmt wird.

Die Bewertung «empfehlenswert», welche der Testsieger erhielt, erreichten dreizehn weitere Kindervelohelme im Test, zwei Modelle wurden als «bedingt empfehlenswert» eingestuft. Die Modelle Urban-Active von Melon sowie der Helm You Drop von Abus erreichten lediglich 38 von 100 Punkten.

Tipps vom TCS: Grundsätzlich empfiehlt der TCS immer, den Helm vor dem Kauf mit dem Kind anzuprobieren. Weiter gehörten auch LED-Beleuchtungen oder Reflektionsstreifen am Helm zu einem guten Rundumschutz dazu. Ebenfalls betont der Touring Club, dass Velohelme stets nur für einen Sturz ausgelegt seien, nach einem Aufprall müsse der Helm ersetzt werden, auch wenn keine Schäden ersichtlich seien.

Beide Helme weisen Schwächen beim Schutz vor Kopfverletzungen im Bereich der Schläfen auf, der Verschluss sei ausserdem umständlich zu bedienen, wie der TCS schreibt. Mit 107 Franken ist der am schlechtesten bewertete Helm von Hersteller Abus somit auch der teuerste im gesamten Test. (jul)