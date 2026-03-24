TCS testet Velohelme für Kinder – der teuerste schneidet am schlechtesten ab
Ob auf dem Laufrad, im Veloanhänger oder bei den ersten Versuchen auf zwei Rädern, Velohelme begleiten Kinder vom ersten Moment an, in welchem diese die Welt der Mobilität erkunden. Damit diese im Ernstfall auch ausreichend schützen, testet der TCS in unregelmässigen Abständen gängige Modelle und gibt auf Basis der Resultate Empfehlungen ab.
Die aktuellen Resultate zeigen: In puncto Sicherheit bestehen alle 16 Helme den Test, was bedeutet, sie erfüllen die grundlegenden Sicherheitsanforderungen, wie der TCS schreibt. Im Vergleich zum letzten Test vor rund vier Jahren erhält jedoch keiner der Helme das Prädikat «sehr empfehlenswert» welches im vorangegangenen Test immerhin fünf Modelle erreichten. Der TCS spricht von ernüchternden Ergebnissen.
Kein Helm erreicht Bestnoten
Mit 56 von 100 möglichen Punkten führt der Helm Nutz 2.0 KinetiCore des Herstellers Lazer die Liste der bestbewerteten Kinderhelme an. Er überzeugte durch ein geringes Gewicht, gute Einstellmöglichkeiten sowie, mit 49 Franken, einen attraktiven Preis. Abzug gibt es jedoch, weil die Gurte nur schwer einzustellen sind und der Verschluss dazu führen kann, dass die Haut eingeklemmt wird.
Die Bewertung «empfehlenswert», welche der Testsieger erhielt, erreichten dreizehn weitere Kindervelohelme im Test, zwei Modelle wurden als «bedingt empfehlenswert» eingestuft. Die Modelle Urban-Active von Melon sowie der Helm You Drop von Abus erreichten lediglich 38 von 100 Punkten.
Beide Helme weisen Schwächen beim Schutz vor Kopfverletzungen im Bereich der Schläfen auf, der Verschluss sei ausserdem umständlich zu bedienen, wie der TCS schreibt. Mit 107 Franken ist der am schlechtesten bewertete Helm von Hersteller Abus somit auch der teuerste im gesamten Test. (jul)
2. Uvex Oyo / 74.90 Franken
3. Woom Ready / 79.90 Franken
4. Cratoni Wildcat Mips / 87.90 Franken
5. KED Street jr. Pro / 84.95 Franken
6. Cube Fink / 34.90 Franken
7. Giro Scamp 2 / 55 Franken
8. POC Pocito Omne Mips / 64.90 Franken
9. Specialized Shuffle 2 LED / 55 Franken
10. Decathlon Rockrider Expl. 500 / 39.90 Franken
11. Puky Helmet / 37 Franken
12. Bell Span / 59.90 Franken
13. Alpina Carapax Jr. / 71.90 Franken
14. Fischer Plus-BMX / 28 Franken
15. Melon Urban-Active / 79 Franken
16. Abus YouDrop / 107 Franken