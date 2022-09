Bis zu zweieinhalb Stunden Zeitverlust vor Gotthardtunnel

Auch in Richtung Norden kam es am Samstag zu Staus. Zwischen Faido und Airolo im Tessin stockte der Verkehr auf bis zu neun Kilometern. Der Zeitverlust betrug bis zu 90 Minuten. (sda)

Der Süden lockte, auch wenn die Sommerferien in der Schweiz vorbei sind: Am Samstag haben sich auf der Autobahn A2 im Kanton Uri die Fahrzeuge vor dem Nordportal des Gotthardtunnels auf einer Länge von bis zu 15 Kilometern gestaut.

Von Osterstau keine Spur: Als es am Gotthard noch gemütlich zu und her ging

Riesiger Taxi-Hack in Moskau: Alle verfügbaren Taxis an dieselbe Adresse bestellt

15'000 Menschen besuchen die riesigen Baustellen am Bahnhof Bern

Faszination Baustelle: Gegen 15'000 Menschen haben sich nach Angaben der Veranstalter am Samstag am Bahnhof Bern ein Bild der Baufortschritte gemacht. Am Tag der offenen Baustelle konnten sie an mehreren Orten erleben, wie der «Bahnhof der Zukunft» entsteht.