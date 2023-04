Autoschlange Richtung Süden wächst auf zehn Kilometer an

Mehr «Schweiz»

Der Stau vor den Gotthardtunnel in Richtung Süden ist am Samstagmorgen auf zehn Kilometer angewachsen. Der Zeitverlust zwischen Göschenen und Erstfeld betrug gegen 10.15 Uhr eine Stunde und 40 Minuten, wie der TCS auf Twitter mitteilte.

Der Stau im Urner Reusstal wuchs in den Morgenstunden bereits ab 7 Uhr früh kontinuierlich an. Auch vor dem Südportal zwischen Quinto und Airolo TI staute sich am Morgen der Verkehr zwischenzeitlich, allerdings in geringerem Ausmass.

Bereits am Freitagnachmittag hatten sich Autoschlangen von zehn Kilometern Länge gebildet. Allerdings hatte dazu neben der Verkehrsüberlastung eine beidseitige Sperrung des Tunnels der A2 wegen eines Pannenfahrzeugs beigetragen. In den Abendstunden schrumpfte der Stau langsam wieder. (sda)