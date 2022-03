Mutmasslicher Kokainhändler bei Lugano festgenommen

Die Tessiner Kantonspolizei hat in Bioggio einen mutmasslichen Kokainhändler festgenommen. Der Mann wird verdächtigt, Teil eines grösseren Drogenhändlerrings zu sein, wie die Polizei am Montag mitteilte.

So geht Reparieren! 8 Lifehacks, die du in deinem Leben brauchst 😉

Waldbrand bei Meiringen unter Kontrolle gebracht

Der Waldbrand in Meiringen BE ist unter Kontrolle. Den Feuerwehren sei es in der Nacht gelungen, den Brand einzudämmen, teilte die Kantonspolizei Bern am Montagmorgen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.