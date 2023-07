Bund warnt vor Hitzewelle im Tessin – am heissesten wird es am Dienstag

Mehr «Schweiz»

Der Bund hat für das Tessin eine Hitzewarnung erlassen. Von Sonntagmittag bis Donnerstagabend erwartet er in den Niederungen der Alpensüdseite eine ausgeprägte Hitzewelle.

Das hilft: ein Sprung ins kühle Nass. Hier der Verzascafluss im Verzascatal. Bild: keystone

Man rechne unterhalb von 600 Metern über Meer jeweils mit Höchstwerten von 32 bis 34 Grad, schrieb Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, am Samstag.

Die intensivste Phase der Hitzewelle werde am Dienstag erwartet - vom Mittag bis am frühen Abend, hiess es weiter. Die relative Luftfeuchtigkeit dürfte in den heissesten Stunden zwischen 40 und 50 Prozent liegen, während der Nacht steige sie auf 70 bis 90 Prozent.

Viel Trinken nötig

Meteoschweiz ging in der Mitteilung auf seiner Website davon aus, dass die Hitzewelle zwischen Donnerstag und Freitag ende. Dabei dürfte es gemäss den vorliegenden Modelldaten einige Gewitter geben, schrieb das Bundesamt.

Der Bund empfahl der Bevölkerung, mindestens eineinhalb Liter am Tag zu trinken, körperliche Anstrengungen zu vermeiden, sich vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen und Körper und Wohnung möglichst kühl zu halten. Zudem warnte er einmal mehr davon, bei Hitze Menschen oder Tiere in Autos zurückzulassen. (saw/sda)