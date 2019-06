Schweiz

Bewaffneter Mann verschanzt sich in Wohnung in Amriswil TG



Partnerin mit Pistole bedroht - Täter in Amriswil TG festgenommen

Ein Mann hat am Mittwoch in einer Wohnung in Amriswil seine Lebenspartnerin mit einer Pistole bedroht. Das Opfer konnte flüchten. Die Polizei rückte mit einem Grossaufgebot aus und brachte den Täter dazu, sich zu ergeben.

Opfer und Täter blieben unverletzt, wie Andy Theler, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Es handle sich um ein Beziehungsdelikt. Der Mann, ein Schweizer Mitte dreissig, soll seine Partnerin massiv bedroht haben.

Die Frau konnte unverletzt flüchten und die Polizei alarmieren. Diese rückte mit einem Grossaufgebot aus und umstellte das Haus. Verhandler der Polizei brachten den bewaffneten Mann, der sich in der Wohnung verschanzte, dazu, sich widerstandslos zu ergeben. Der genaue Tathergang wird laut Theler noch abgeklärt. (sda)

